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لخدمة ركاب الصعيد.. إلى أين وصل تنفيذ محطة بشتيل الجديدة للقطارات؟

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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خطوات ثابتة تخطوها وزارة النقل نحو تنفيذ مشروع محطة بشتيل الجديدة لخدمة ركاب الصعيد، المقرر انتهاؤه بنهاية 2022م، ليكون جاهزًا للافتتاح.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع محطة سكة حديد بشتيل الجديدة.

محطة بشتيل الجديدة

تنفذ وزارة النقل، محطة سكك حديد بشتيل للقطارات، التي ستكون بمثابة مجمع كبير يضم وحدات سكنية ومولًا تجاريًا، لتخفيف الزحام عن محطة رمسيس.

وتضم محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك، بالإضافة إلى مركز صيانة.

مراحل المشروع

ينفذ مشروع المحطة على ثلاث مراحل، فالأولى تتضمن إنشاء ورش لجرارات وعربات القطارات وأحواش، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل العام الجاري.

بينما المرحلة الثانية ستشمل مجمعًا متكاملًا لمحطة رئيسية على خط سكك حديد "القاهرة - أسوان".

مميزاتها

تتميز بوقوعها على 3 محاور رئيسية تٌسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: (محور ترعة الزمر – محور شارع السودان – محور أحمد عرابي وشارع المطار).

وكذلك، تتميز بوجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، والتي تتمثل في ( مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط الأتوبيسات – وسائل نقل جماعي).

وسيتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة بشتيل خلال 5 سنوات.

ومن المقرر تزويدها، بكل الخدمات للركاب، بينها مول تجاري، كما سيجري ربطها بمترو الأنفاق.

وتعتبر بشتيل من أهم الوحدات الإدارية التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحظى أكبر مجمعات للمدارس على مستوى المحافظة وعدد كبير من مراكز الخدمات.

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