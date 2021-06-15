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شكري يلتقي بوزيري خارجية الأردن والعراق في الدوحة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى بنظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، على هامش اجتماعات الجامعة العربية في الدوحة.

وأوضح حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على دورية انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

ووصل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثماني سنوات؛ وذلك للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بدعوة من قطر.

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