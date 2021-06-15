محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)





يواصل النجم محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة " نجوم الضهر " على مسرحه بمدينة سنبل والتي سيفتتحها قريباً بمشاركة نجوم فرقته "ستديو الممثل" ، والتى تضم نجوما من أجيال مختلفة، والمسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة.





مسرحية "نجوم الضهر" إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعارعبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي ، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود ، ندي ماهر ، ميرنا زكري ، حازم القاضي ، تامر ضيائي ، داليا حسن بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط.



