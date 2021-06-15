Advertisements

محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
حسين أنسي
Advertisements

يواصل النجم محمد صبحي بروفات مسرحيته الجديدة " نجوم الضهر " على مسرحه بمدينة سنبل والتي سيفتتحها قريباً بمشاركة نجوم فرقته "ستديو الممثل" ، والتى تضم نجوما من أجيال مختلفة، والمسرحية كتب قصتها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة.

مسرحية "نجوم الضهر" إخراج وبطولة محمد صبحي وأشعارعبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي ، وبطولة نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود ، ندي ماهر ، ميرنا زكري ، حازم القاضي ، تامر ضيائي ، داليا حسن بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط. 

يذكر أن أخر أعمال النجم محمد صبحي كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان " 50 سنة فن " رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة ، واشترك فيها نجوم فرقة "ستوديو الممثل" ، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل ، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم .
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)
محمد صبحي يواصل بروفات مسرحية "نجوم الضهر" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسرحية نجوم الضهر محمد صبحي سميرة عبد العزيز بروفات مسرحية نجوم الضهر

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم الصفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يلجأ لحل سحري من أجل حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على فسخ عقد هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موسم جديد لمسرحية "خيبتنا" للنجم محمد صبحى فى عيد الفطر

عرض الموسم الثالث لمسرحية "خيبتنا" في هذا الموعد

محمد صبحى يحتفل باليوبيل الذهبى لانطلاق "ستوديو الممثل"

محمد صبحي يكشف سبب توقف تصوير فيلم "اخناتون"

محمد صبحي يكشف عن اللقب المفضل لديه

مني زكي وإلهام شاهين وماجد الكدواني.. أبرز مكرمين "50سنة فن"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

استبعاد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

11:15 ص

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

01:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة