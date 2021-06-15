سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-6-2021 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في البنوك ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت، وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر متوسط سعر صرف العملة الخليجية بالبنك المركزي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51.79 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.









الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عند 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، تعرض شاشات شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري









سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند 49.48 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” اليومي على تلك العملة









سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.29 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية في السوق المحلية عند 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.



