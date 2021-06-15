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محافظ قنا ينهى أزمة سائقي خطوط سير السرفيس الجديدة مع البنك الزراعي المصري والشركة الموردة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم الثلاثاء بعدد من السائقين الفائزين بقرعه خطوط سير سيارات السرفيس الأخيرة وذلك لبحث عدد من المطالب التي من شأنها تعطيل إجراءات استلام السيارات، في حضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والعميد وليد العطوني رئيس مباحث إدارة مرور قنا، والمحاسب محمود عبد الوهاب مدير عام البنك الزراعي المصري بقنا ونشأت حته رئيس مجلس إدارة الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد سيارات خطوط السير الجديد، وبكري حسن علي نقيب السائقين بالمحافظة وعددا من السائقين المستفيدين.


أكد محافظ قنا خلال الاجتماع على انتهاء الأزمة عدم تحمل السائقين الذين دفعوا مقدم جدية الحجز للبنك الزراعي المصري أي أعباء إضافية نظير تأخير خطوط السير، لافتا إلى أن آخر موعد للاستفادة من التخفيضات التي قدمتها الشركة المتعاقد معها هو نهاية شهر يونيو الجاري.


وأضاف "الداودي" أن إدارة ملف خطوط السير الجديدة يعد نموذج يحتذى به في تطبيق مبدأ الشفافية من خلال مشاركة جميع الجهات المستفيدة من المشروع في جميع الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بدءا من الإعلان عن نتائجها في قرعة علانية تم بثها بشكل مباشر عبر صفحة مكتب أعلام محافظة قنا، بالإضافة إلى حجم التسهيلات التي قدمتها المحافظة بالتعاون مع إدارة البنك الزراعي المصري والجهات الشريكة للنزول بسعر قيمة السيارة.

يُذكر أن محافظة قنا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن طرح ١٥٦ خط سير سيارة سيرفيس جديد منها " ٩٩ خط سير بين مدينة قنا والمدن الأخرى، ٥٧ خط سير سرفيس داخل مدينة قنا " وتم إجراء القرعة العلنية لها في أكتوبر الماضي عبر البث المباشر على صفحة مكتب إعلام محافظة قنا وجرى التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم السيارات من 25% إلى ١٥٪ من قيمة السيارة بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات الأخرى، وذلك في إطار دعم الشباب للحصول على فرصة عمل حقيقية ومصدر داخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

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