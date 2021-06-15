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عاجل.. العين الإماراتي يطلب ضم نجم الأهلي رسميًا مقابل 6 مليون دولار

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من نادي العين الإماراتي يطلب فيه التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام النادي الإماراتي بتقديم عرض رسمي إلى النادي الأهلي يطلب فيه الحصول على خدمات لاعب الوسط المالي مقابل 6 مليون دولار.

وعرض النادي الإماراتي على مسؤولو النادي الأهلي الحصول على اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة حال رفض النادي الأحمر رحيله بشكل نهائي.

ويعتبر أليو ديانج واحدا من العناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف 2019 قادما من نادي مولودية الجزائر.

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