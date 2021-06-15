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محافظ القليوبية ورئيس البريد ورئيس اتصالات النواب يفتتحون ثلاثةَ مكاتب بريد بطوخ بعد تطويرها

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بزيارة لمحافظة القليوبية التقى خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وتناول اللقاءُ سُبُلَ التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمات بريدية متميزة لمواطني القليوبية، كما افتتح محافظُ القليوبية ورئيسُ البريد ورئيسُ لجنة الاتصالات بمجلس النواب مكاتبَ بريد ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ورافقهم خلال الافتتاح عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية والنائب عزيز سابق عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها وجميعُ القيادات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.


 قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريدُ المصري لتطوير مختلف القطاعات بهدف  تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يحصل كلُّ مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر، ولكي تصبح مكاتبُ البريد واجهةَ المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة، حيث يستطيع المواطنُ من خلالها سدادَ مخالفات المرور، واستخراجَ شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديدَ بطاقات الرقم القومي، وسدادَ فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة الي جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري .

من جانبه أشاد محافظُ القليوبية بالمجهودَ الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظةُ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت القيادة الحالية يعدُ طفرة غير مسبوقة، متمنياً الإستمرار على هذا الأداء المشرف.

موضحاَ أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الإستفادة من العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر منها خدمات الاحوال المدنية وسداد الفواتير، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات و الطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

ومن جانبه أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير الذي يشهده البريد المصري حالياً خاصة مكاتب البريد الجديدة التي تم افتتاحها بمركز طوخ محافظة القليوبيه مؤكداً علي ان المحافظه شهدت تطوير ٢١ مكتب بريد في مبادرة حياة كريمة من اجمالي ٢٣ مكتب في المرحلة الأولي للمبادرة وهذا نجاح منقطع النظير مشيراً الي ان هناك تعاون مثمر وتنسيق غير عادي بين مجلس النواب والهيئة القومية للبريد في سبيل تحقيق طلبات المواطنين وتطوير مكاتب البريد.


والجديرُ بالذكر أن منطقة بريد القليوبية تضم 199 مكتب بريد منتشرين على مستوى المحافظة من بينها ٢٣ مكتب ضمن مبادرة حياة كريمة تم الإنتهاء من تطوير ٢١ مكتب بريد منهم،  كما أن مكتب بريد شبرا هارس الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 104 متر مربع وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كافة الخدمات ويخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءاً اما مكتب بريد قرقشندة قائم على مساحة 124 متر مربع وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 40 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساءاً و مكتب بريد ميت كنانة قائم على مساحة 75 متر مربع و به 7 شبابيك لتقديم كافة الخدمات للعملاء ويعمل حتى السادسة مساءاً علما بأن المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة و انذار الحريق و السرقة.

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مكاتب البريد مركز طوخ محافظة القليوبية تطوير مكاتب البريد اتصالات النواب

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