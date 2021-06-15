كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تحصل على شهادتي "أيزو"

حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة على شهادتي الجودة الدولية ( الأيزو) شهادة ISO 9001:2015 و شهادة ISO 21001: 2018 وذلك تتويجًا لجهود الكلية على مستوى تطوير وجودة التعليم بالإضافة إلى التطوير الذي شهدته المنظومة الإدارية بالكلية.





وأعرب الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، عن فخره وسعادته بحصول الكلية على هذه الشهادات الدولية الرفيعة التي تعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم منظومة التعليم العالي، موجهًا الشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديرًا لدعمه كافة جهود الكلية في الوصول للمكانة التي تستحقها على مؤشرات جودة التعليم عالميًا.





وأكد السعيد على أن حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على الشهادتين تطلب عمل دؤوب لما يقرب من عام ونصف في ظل ظروف صعبة تواجه مصر والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن فريق وحدة الجودة المسؤول عن الملف لعب دورًا كبيرًا بقيادة الدكتورة منى عبد الشافي والدكتورة عزة النجار والدكتورة دعاء رياض، إضافة إلى الدور الذي لعبه الإداريين والأكاديمين ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات والبرامج والوكلاء، من خلال حرصهم الشديد على تنفيذ متطلبات الحصول على الشهادتين.





كما أشار عميد الكلية إلى أن الجهاز الإداري بالكلية بقيادة الأمين العام حسام عبد الرؤوف، لعب دورًا كبيرًا في الحصول على هذه الشهادات، موجهًا الشكر لمديري الادارات المختلفة بالكلية على كل ما بذلوه من جهود مضنية خلال الفترة السابقة، وكذلك الاستاذة الدكتورة حنان حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب، مؤكدًا حرص الكلية على مواكبة التغيرات والتطورات العالمية لتطوير وتنمية جودة العمل الأكاديمي والإداري داخل الكلية.