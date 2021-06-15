برقم الجلوس.. استعلم الأن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ( نتيجة الشهادة الإعدادية )





نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 | يبحث العديد من طلاب المرحلة الإعدادية إعلان نتيجتهم نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات مصر، وتتيح مديريات التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.





وأتاحت محافظة القاهرة رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الامتحانات.



برقم الجلوس.. استعلم الأن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ( نتيجة الشهادة الإعدادية )



وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة.



