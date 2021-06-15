Advertisements

الري: تنفيذ منظومة الري الحديث في 352 ألف و 484 فدان بـ7 محافظات

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه سيتم تنفيذ وتطبيق منظومة الري الحديث في 516 ألف فدان في 7 محافظات على مستوى الجمهورية مشيرةً إلى أهمية تنفيذ المنظومة واستغلال المياه بالشكل الأمثل والذي يعد من أهم أولويات الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إنه تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 352 الفًا و484 فدانًا حتى الآن منها 297 الفًا و484 فدانًا بالنظام السطحي و55 الفًا بالنظام الجوفي بنسبة تنفيذ 68.31%

وأكدت الوزارة، خلال البيان، أنه سيتم تنفيذ منظومة الري الحديث في 7 محافظات تشمل 115 ألف فدان بأسوان و50 ألف و306 أفدنة بالمنيا و37 ألفًا و166 فدان ببني سويف و37 الفًا بالفيوم و201 الفًا و528 فدان بالإسكندرية و30 ألف بمرسى مطروح و45 الفًا بشمال سيناء.

الجدير بالذكر أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، بالإضافة إلى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري نظم الري بالغمر محمد عبد العاطي ترشيد إستهلاك المياه الري الحديث أجهزة الوزارة

أخبار تهمك

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يتغلب على رونالدو في رقم قياسي

منذ 43 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من استعادة الساحر

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. تحديد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. العين الإماراتي يطلب ضم نجم الأهلي رسميًا مقابل 6 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تنفيذ منظومة الري الحديث في 516 ألف فدان بـ7 محافظات

الري: تم تنفيذ منظومة الري الحديث في 278 ألف و212 فدان حتى الآن بـ7 محافظات

الري تواصل تنفيذ المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه

الري: تم تنفيذ المنظومة الحديثة في 302 ألف فدان بـ7 محافظات

الري: تنفيذ منظومة الري الحديث في 314 ألف فدان حتى الآن بـ7 محافظات

الري: تنفيذ منظومة الري الحديث في 319 ألف 727 فدان حتى الآن بـ7 محافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

ميسي يتغلب على رونالدو في رقم قياسي

05:04 م

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة