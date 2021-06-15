وكيل الصحة بالفيوم يتفقد امتحانات معهد التمريض في يومها الأول (صور)

قام الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بالمرور على إدارة التدريب لتفقد أمتحانات الفرقة الأولى من معهد التمريض (السنة الرابعة)، رافقته الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتورة اسماء شريف، نائب مدير التدريب والاستاذة ايمان السخاوى، موجه المدارس التمريضية ومسئولى المعهد.



حيث قام وكيل الوزارة بالإطمئنان على الطلاب أثناء تأديتهم الإمتحان، ثم عقد اجتماعا مع مديرة إدارة التدريب ونائبتها وموجهة المدارس للإطمئنان على سير العمل بالإدارة ومعرفة احتياجاتهم لتوفيرها.



وأوضحت مديرة إدارة التدريب بان أمتحانات الفرقة الأولى من المعهد بدأت اليوم 15 يونيو وستنتهى يوم 3 يوليو.



وأكدت نائب مدير التدريب أن عدد طلاب الفرقة الأولى الذين يؤدون الأمتحانات 265 طالبة وطالبة وبعد إنتهاء امتحاناتهم تبدأ امتحانات الفرقة الثانية (السنة الخامسة) وسيؤدى الامتحان بها 272 طالب وطالبة.

