بالأسماء.. تحديد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قائمة الراحلين عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي





وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بناء على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وأوضح المصدر أن القائمة الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، تتضمن كلا من (والتر بواليا - محمود عبد المنعم كهربا - آليو بادجي - مروان محسن - سعد سمير - محمود وحيد)، مع احتمالية كذلك رحيل حسين الشحات.





وأكمل المصدر أن لاعب الوسط المالي آليو ديانج سيكون قريب من الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حال وصول عرض مغري لمسؤولي القلعة الحمراء يقدر بثمانية ملايين يورو.



