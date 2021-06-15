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البطالة التركية كابوس جديد يهدد عرش أردوغان والاقتصاد

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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لا تزال مشكلة البطالة احد أهم المشاكل التي يعاني منها الشعب التركي وهي من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ مدة.

 

وقد سجلت تركيا في أبريل ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة في معدل البطالة، مقارنة بشهر مارس السابق له.

 

وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية وصلت نسبة البطالة في البلاد 13.9 بالمئة في أبريل الماضي.

 

ووصل عدد العاطلين عن العمل في نفس الشهر، إلى 4 ملايين و511 ألفا.

 

وعمدت الحكومة التركية لاخفاء النسب الحقيقية للبطالة وذلك لتفادي الانتقادات الداخلية لكن عمر فتحي غُورَرْ النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية افاد الشهر الماضي أن 25 في المئة من الشباب التركي عاطل عن العمل.

 

وتحمل المعارضة التركية سياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسؤولية الأزمة خاصة وان الحكومة عملت على خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية وما نتج عنه من تسريح الآلاف من الموظفين والعمال.

 

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