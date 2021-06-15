بن شرقي يصل القاهرة مساء الأربعاء

تقرر وصول المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء غد الأربعاء، قادما من المغرب بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية.

ويصل الدولي المغربي في الساعات المتأخرة من مساء الأربعاء، على أن يتحدد بعدها الانتظام في تدريبات الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة.