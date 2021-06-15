Advertisements
ميسي يتغلب على رونالدو في رقم قياسي
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:04 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تمكن من تخطي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك بعد الهدف الذي سجله أمام تشيلي في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.
وأفادت
التقارير الصحفية بأن البرغوث الأرجنتيني سجل هدفاً من ضربة حرة مباشرة أمام منتخب
تشيلي في أول مباريات المنتخبين في كوبا أمريكا، حيث انتهى اللقاء بالتعادل
الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأوضحت
التقارير الصحفية أن ميسي تمكن من الوصول الى 57 هدفاً من ضربة حرة مباشرة ليتفوق
بذلك على الدون البرتغالي الذي سجل 56 هدفاً من ضربة حرة مباشرة.
Advertisements