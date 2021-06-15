ميسي يتغلب على رونالدو في رقم قياسي

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تمكن من تخطي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك بعد الهدف الذي سجله أمام تشيلي في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن البرغوث الأرجنتيني سجل هدفاً من ضربة حرة مباشرة أمام منتخب تشيلي في أول مباريات المنتخبين في كوبا أمريكا، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ميسي تمكن من الوصول الى 57 هدفاً من ضربة حرة مباشرة ليتفوق بذلك على الدون البرتغالي الذي سجل 56 هدفاً من ضربة حرة مباشرة.