سفير جنوب افريقيا: مصر تشهد تطورا اقتصاديا في ظل رئاسة السيسي



وأكد على استمرار تلك العلاقات القوية بين البلدين لإنجاز التقدم على كافة الأصعدة بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والصناعية.



وأشار المحافظ إلى تطوير العلاقات بين الجانبين عن طريق تفعيل الإتفاقية المبرمة بين محافظة الإسكندرية ومدينة دربلين عام 2008.



كما أشار إلى ضرورة إجراء لقاءات مع الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للوقوف على أهم مجالات الإستثمار في الإسكندرية.



من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بزيارته الإسكندرية حيث إنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب.



وأثني السفير على التطور الاقتصادى الذي تشهده مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن البلدين لديهم فرصة عظيمة للنمو بشكل جيد من خلال تبادل الخبرات في المجلات المختلفة.



وذلك بحضور أسامة النجار قنصل فخري جنوب إفريقيا، ماليبونجوي ماكاكوفانا المستشار السياسي، فريدريك ثيميلى السكرتير الأول، وعبير أبو العنين وزارة التجارة والصناعة.



استقبل اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين علي كافة الأصعدة.في البداية؛ رحب المحافظ بالسفير علي أرض الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، مؤكدًا علي عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا خاصة في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.