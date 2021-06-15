تداول 8600 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع شهدت اليوم الثلاثاء تداول 457 شاحنة فيما بلغ حجم تداول البضائع بموانئ الهيئة 8 آلاف و600 طن للبضائع العامة.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن حركة الواردات تضمنت 3 آلاف طن بضائع و223 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف و600 طن بضائع و234 شاحنة بضائع.





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس" بينما غادرت السفينتان (محبة) و(دليلة) كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة (عمان).