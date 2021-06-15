سانتوس يُعلن تشكيل البرتغال لمواجهة المجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفنى لمنتخب البرتغال، عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض لقاء اليوم الثلاثاء، فى افتتاح لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السادسة فى يورو 2020.





وتضم مجموعة البرتغال كل من فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى المجر، حيث سيطلق على تلك المجموعة بمجموعة الموت.





وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:





حراسة المرمى: روى باتريسيو.





خط الدفاع: سيميدو - بيبى - روبن دياز - رفاييل جيريرو.





خط الوسط: ويليام كارفاليو - دانيلو بيريرا - برونو فيرنانديز.





خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا.



