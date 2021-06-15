Advertisements

سانتوس يُعلن تشكيل البرتغال لمواجهة المجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفنى لمنتخب البرتغال، عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض لقاء اليوم الثلاثاء، فى افتتاح لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السادسة فى يورو 2020.

وتضم مجموعة البرتغال كل من فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى المجر، حيث سيطلق على تلك المجموعة بمجموعة الموت.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: روى باتريسيو.

خط الدفاع: سيميدو - بيبى - روبن دياز - رفاييل جيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو - دانيلو بيريرا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رونالدو المجر السيل البرتغال (يورو 2020)

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تحديد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العين الإماراتي يطلب ضم نجم الأهلي رسميًا مقابل 6 مليون دولار

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من استعادة الساحر

منذ ثلث ساعة

ميسي يتغلب على رونالدو في رقم قياسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام سويسرا

"رونالدو" يُبدع.. البرتغال يفوز على صربيا 4-2 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)

تصفيات يورو 2020 .. البرتغال ضد ليتوانيا من أجل حسم التأهل

البرتغال ضد لوكسمبرج 2-0 في تصفيات يورو 2020 | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

رونالدو يُزين قائمة البرتغال لمباراتي فرنسا والسويد

رونالدو يقود تشكيل البرتغال الرسمي ضد فرنسا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

ميسي يتغلب على رونالدو في رقم قياسي

05:04 م

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

01:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة