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الخطيب يُحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلال رحلة سفر الفريق من القاهرة إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي.


ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وطلب الخطيب من لاعبي الفريق الأحمر ضرورة بذل أقصى جهد في مباراة السبت المقبل والقتال داخل الملعب لقطع خطوة هامة قبل مباراة الإياب بالقاهرة.


كما شدد بيبو على اللاعبين بضرورة التركيز طوال الـ٩٠ دقيقة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني للعودة من تونس بنتيجة إيجابية.


وأكد بيبو على اللاعبين بأن مباراة الترجي لن تكون سهلة وتتطلب منهم خوضها بروح عالية مثلما فعلوا أمام صن داونز.


وطلب الخطيب من اللاعبين إسعاد الجماهير الحمراء من خلال تحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي.

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