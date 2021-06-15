موعد مباراة أوروجواي والأرجنتين في الجولة الثانية من كوبا أمريكا









يستعد منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، لخوض ثاني مواجهاته في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا، أمام نظيره الأرجنتين.





موعد مباراة أوروجواي والأرجنتين في كوبا أمريكا





ومن المقرر أن تقام مباراة أوروجواي والأرجنتين، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد منتخب الأرجنتين في المركز الرابع بدون رصيد.



