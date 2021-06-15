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الزمالك على بعد خطوة من استعادة الساحر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
على خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة بديل فرجاني ساسي لاعب وسط التونسي الذي أعلن رحيله عن القلعة البيضاء.

 

الزمالك يقترب من ضم محمد إبراهيم

 

دخل مسؤولو القلعة البيضاء في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

ويسعى مسؤولو الأبيض لضم محمد إبراهيم لتعويض رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الذي وقع لصالح الدحيل القطري.

 

من جانبه رحب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بفكرة العودة من جديد إلى صفوف الزمالك بداية الموسم الجديد.

 

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة أسوان مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

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