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وزير الصحة تُعلن عن استقبال شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا خلال أيام (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:25 م
شيماء حسن
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها قامت بمقابلة ممثلي "الكوفاكس" التابع للتحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، وذلك بمقر البعثة الدائمة للأمم المتحدة بالسفارة المصرية في جنيف، خلال زيارتها مدينة "جنيف" السويسرية لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية.

وأضافت "هالة" في تصريحات عرضتها فضائية "تن" إنها قامت بتوجيه الشكر إلى ممثلي الكوفاكس على دعمهم لمصر بحوالي 2.2 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه تم متابعة خطة الشحن المقبلة خاصة أن مصر تعاقدت معهم على 40 مليون جرعة.

وأشارت إلى أنه تم بحث التحديات الخاصة بالإنتاج، والتأكيد على قدرة مصر التصنيعية لفتح مصانعها في الإنتاج لإعطاء جرعات تقوم كوفاكس بتوزيعها، موضحة أنه خلال أيام سوف تستقبل مصر من 1.8 إلى 1.9 مليون من لقاح استرازينيكا كما سيتم مناقشة خطة الربع الثاني من المنظمة والتي ستصل تباعًا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وكانت التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسفير الدكتور احمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجينيف، لاستعراض أهداف الزيارة ونتائج لقاءاتها بممثلى عدد من المنظمات الدولية بجينيف.

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