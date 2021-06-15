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إقامة أول مدرسة متخصصة لمياه الشرب بالإسكندرية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية عن توقيع بروتوكول لإقامة مدرسة متخصصة لشركة مياه الشرب، وأن ميزة المدرسة أنه عقب الانتهاء من التعليم، سيتم تشغيل الطلاب في شركة مياه الشرب.
 
وأوضح أن تلك المدرسة هي عقب التعليم الإعدادي، وسيكون مقرها في منطقة العامرية غرب الإسكندرية، وهي مدرسة دبلوم ثلاث سنوات.
 
جاء ذلك خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء داخل مقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بحضور عبد الحميد المصري مدير المركز الإعلامي في مديرية التربية والتعليم، فكري عبد السلام نقيب صحفيين الإسكندرية، وادار اللقاء هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

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