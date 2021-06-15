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موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري والقناة الناقلة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة أسوان ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد أسوان بالدوري المصري

وحقق الفارس الأبيض نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف أمام الجونة، على أرضية ملعب ستاد الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 17 يونيو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون "تايم سبورتس 1" الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.

ويحتل أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قمة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2020-2021 برصيد 55 نقطة جمعها الزمالك من 25 جولة بالبطولة المحلية.

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