تعليم الإسكندرية: انطلاق أول مدرسة تطبيقية دولية العام الدراسي القادم



وذكر أنها مدرسة ثانوية عقب التعليم الإعدادي، وأنها ستكون مدرسة دولية، تضم جميع التخصصات بعدد ١٢ فصل، وأنها ستضم المتفوقين.



وأوضح خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء داخل مقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية أن الدفعة ستضم ٩٦ طالب، وأن القبول سيكون من خلال المجموع وإجراء مقابلات، وهي مدارس منتشرة على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك بحضور عبد الحميد المصري مدير المركز الإعلامي في مديرية التربية والتعليم، فكري عبد السلام نقيب صحفيين الإسكندرية، وادار اللقاء هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية إن هناك أول مدرسة تطبيقية تكنولوجيا في برج العرب غرب الإسكندرية خاصة بالبنين فقط، وإنه سيبدأ تشغيلها في العام الدراسي القادم 2021/2022.وشرح أنها مدرسة دولية بالشراكة مع الاتحاد الصناعي giz، وهي مدرسة فنية، ستخدم الصناعة في الإسكندرية.