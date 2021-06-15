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الفجر تنعى والدة المهندس محمد نبيل ليلة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
الفجر
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تنعى أسرة "الفجر"، والدة المهندس محمد نبيل ليلة، والمحاسب أحمد نبيل ليلة، التى وافتها المنية فجر اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان.


ويتقدم المهندس أحمد شريف منير عبدالقادر، وأسرة مكتب "تراست" للاستشارات الهندسية بدولة قطر ومصر، بخالص التعازي  لهما في وفاة والدتهما.


للفقيدة الرحمة وللآسرة خالص الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محمد نبيل ليلة قطر

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