تعليم القنفذة يطلق الحملة الصيفية لمحو الأمية

أطلق تعليم القنفذة اليوم ، الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في أربعة مراكز للبنين والبنات للقاطنين من المواطنين في أماكن نائية بمحافظتي القنفذة والعرضيات بمشاركة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان التعليم الجيد وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع .

وتأتي الحملة الصيفية لمحو الأمية الأبجدية والمساهمة في خفض نسبة الأمية في المملكة ، بجانب ترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته ونشر الوعي الديني والصحي والاجتماعي لدى الدارسين .