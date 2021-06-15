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تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب الهولندي ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون ومنتخب هولندا،  من الإنضمام لصفوف برشلونة هذا الصيف، لكي يكون تدعيم جديد للفريق الإسباني.

 

وأعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن حسم برشلونة لصفقة ديباي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

 

وقال رومانو :"ديباي قرر الإنضمام إلى برشلونة ولا يوجد شك حول ذلك، معسكر اللاعب مُتفائل والمحامين الأن يتحققون من العقود من أجمل اكمال الصفقة في الأيام القادمة".

 

أضاف :"إنضمام ديباي إلى برشلونة، مسألة وقت ليس إلا".

 

سيكون ديباي صاحب الـ27 عامًا، هو الصفقة الرابعة لبرشلونة هذا الصيف، وذلك بعد التعاقد مع سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا من مانشستر سيتي، وإيمرسون رويال من ريال بيتيس.

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