16 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي









يعرض ضمن فعاليات الدورة ال 22 من مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، والمقرر اقامتها في الفترة من 16 الي 22 يوينو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا ، 16 فيلما بمسابقة الافلام الروائية القصيرة.





واول الافلام المشاركة فيلم " عايشة" للمخرج زكريا نوري، والذي يدور حول عايشة، ذات الـ 26 عاماً التي تعيش في ضواحي المدينة، حياة رتيبة. تعتني أثناء النهار بأمها المريضة، وفي الليل تترك المنزل لتعبر الطريق أمام أي شاحنة محتملة.





ويشارك ايضا فيلم " الست" اخراج سوزانا ميرغني، ويدور حول نفيسة، ذات الـ 15 عاماً، التي تعيش في قرية سودانية تعيش على زراعة القطن. تحمل نفيسة إعجاباً لبابيكر، بينما يرتب والديها زواجها من نادر، في حين أن جدة نفيسة (الست) تملك خططاً أخرى لمستقبلها. لكن هل تستطيع نفيسة أن تختار لنفسها؟





وينافس ايضا فيلم " بنت وردان" للمخرجة ميساء المومين ، ويدور حول امرأة في مزاج حزين تكافح لمواصلة الظهو ر أمام زملائها المرحين المنقادين. تواجه صرصور محتضر في مرحاض المكتب، وتتطور علاقتهما إلى صداقة غريبة.





ويشارك كذلك فيلم " حار" للمخرج سيمون جيونت، فيدور حول انه اثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق موظفة على مساعدة رجل تعطلت سيارته. بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.





ويعرض فيلم " ال ريمانسو" للمخرج سيباستيان فالنسيا ، ويدور حول عائلة من القرويين المتجولين تستقر في إل ريمانسو، وهو بيت ريفي حيث تظهر فيه آثار ماضٍ وحشي. في ليلتهم الأولى في المنزل ينتظرون بقلق السلام القادم مع بزوغ الفجر.





ويشارك فيلم " كومبارس" للمخرج فيجنار، ويسرد قصة رجل يتبع مجموعة من العمال من أجل العمل في منطقة صناعية. يتجرد لاحقاً من ملابسه وهو يته، ويرتدي زياً عسكرياً ويتقلد سلاحاً، ويتم اختبار عزمه بسلسة من الأحداث المزعجة.









اما فيلم " عمل الماني جيد" للمخرج جلميس الكسندر كيفر،ويدور حول أولي وديدي حرفيان يعملان في ورشتهما على صليب معقوف، في مكان ما بين رتابة الريف وكآبة القرية، ويتساءلان عن الغرباء الوافدين إلى القرية.









وويشارك ايضا فيلم " جرين مارادونا" للمخرج فراس خوري ، ويحكي انه أثناء كأس العالم 1990، يحاول صبيان فلسطينيان البحث عن ستيكر أرجل مارادونا المفقود، من أجل استكمال ألبوم كأس العالم والفوز بلعبة الأتاري.









وينافس فيلم " في القارب" للمخرج بايزاك ماماتاليف، ويدور حول شاب مسلم، يقتات من نقل الناس من ضفة إلى أخرى بقاربه، تجبره الظروف على نقل امرأة مسيحية حُبلى إلى الضفة الأخرى.









كما يشارك فيلم " ليلة واحدة" للمخرج مالي يينا ويقدم ويقدم الفيلم معالجة معاصرة لبيتر بان الذي لا يريد أن ينضج رغم مرور الوقت. يملك قاعدتين في حياته "لا يمكن لفتاة أن تقضي الليل في بيته"، و"هناك دائماً وقت لكل شيء".









وينافس كذلك فيلم "الم" للمخرج انا روز دوكورث، ويلخص حكاية فتاة صغيرة تدرك أن والدها ليس شخصاً منيعاً، بعد تعرضه لحادث، أثناء لعب الكريكيت، فضح هشاشته.





ويعرض فيلم " مكان في الزمن" للمخرج نواف الجناحي ، ويدور حول رجل عجوز مهجور هائم في شقته بينما يصارع الموت بذكرى جميلة.









ويعرض فيلم " ميلاد عازف الطبل" للمخرج بيكولاس ستيفانازي ويدور حول انه في بلدة صغيرة، يطلب لوثير من خوسيه أن يسلم آخر طبوله إلى البلدة التالية. يقبل خوسيه وينتظره طريق طويل هو وطبوله دون نقود.









كما يعرض فيلم " حمل الله" للمخرج ديفيد بينيروفيسنتي ، يلخص صورة غامضة لعائلة مترابطة، حيث تمتلئ الاحتفالات الصيفية لهذه القرية البرتغالية بالشهوانية والعنف.





ويشارك كذلك فيلم " فيرديانا" للمخرج ايلينا بياتريس ودانييل لينس فيلخص انه بعد شجار كبير، يستيقظ الزوجين بمشاكل لا تصدق، فهو فقد النطق وهي فقدت السمع، ولم يعد للفحوصات والأطباء أي فائدة. تأتي إليهم سيدة بنبتة خاصة لمساعدتهم.

كما يعرض أيضآ فيلم "المجالات المغناطيسية" للمخرج رومان دويت جهان"





يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.