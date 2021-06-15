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تعليم الإسكندرية: امتحانات الثانوية العامة ستكون اختيار بين متعدد

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون اختيار بين متعدد، ولن يكون هناك إجابات مقالية، لأن الامتحان سيقوم على مهارات التعلم، وأن الإجابة ستقوم على التظليل، وستدخل على مسح ضوئي، وأن الطالب إجباريا سيمتحن ورقيا، وأن الإجابة على التابلت سيكون اختياريا.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة محكمة لتطبيق الإجراءات الإحترازية من توفير كمامة وكحول لجميع طلاب الثانوية العامة، وأنه تم توزيعه على جميع لجان الثانوية، كما سيتم التطهير الدوري داخل المدارس.
 
وأوضح أنه سيتم عقد غرفة عمليات للثانوية العامة مربوطة بوزارة التربية والتعليم، لتلقي أي شكاوي، وأن اللجان سيتواجد بها قياس درجات حرارة، وأنه في حالة اشتباه أي طالب بإصابة بفيروس كورونا سيتم تأجيل الامتحان عقب التقرير الطبي إلى الدور الثاني.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء داخل مقر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، جاء ذلك عبد الحميد المصري مدير المركز الإعلامي في مديرية التربية والتعليم، فكري عبد السلام نقيب صحفيين الإسكندرية، وادار اللقاء هدى الساعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

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