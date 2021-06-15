تصريح هام من وزير الخارجية القطرى بشأن أزمة سد النهضة

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانى عن دعم الدوحة لحقوق مصر والسودان المائية، مشيرًا إلى أن ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي يجب أن تتم وفق القواعد التي تحمي حقوق الدولتين.



وفي مؤتمر مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعرب الوزير عن تقدير الدوحة للجهود التى تقودها جنوب أفريقيا لتيسير مفاوضات سد النهضة، وكذلك الكونغو الديمقراطية.



وفي سياق منفصل، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بأن وزير الخارجية سامح شكري اطلع نظراءه العرب على جهود ⁧ مصر‬⁩ وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.



جاء ذلك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.