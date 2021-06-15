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خبير بعد اجتماع الدوحة: إثيوبيا الآن في مأزق حقيقي لا تستطيع الخروج منه (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، في تعليقه على تفاصيل اجتماع وزراء خارجية العرب في الدوحة لمناقشة أزمة سد النهضة، إن إثيوبيا قد جانبها الصواب كثيرًا فيما يتعلق بالفرص المصرية والسودانية التي قدمتها من أجل الوصول إلى حل تفاوضي يرضي الثلاث دول ويحقق منفعة ثلاثية.

وأضاف "إسماعيل" في اتصال هاتفي عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تواجه مشكلة في الداخل ومشاكل في الخارج سواء من حيث الإجماع الذي بدأ يحدث على عدالة الموقف المصري والسوداني وعن حقوق تاريخية مشروعة وحقوق مائية كفلتها الأعراف الدولية والقوانين الدولية فيا يتعلق بتقسيمات الأنهار الدولية والقانون الدولي للبحار.

وأشار إلى أن موقف مصر صحيح قانونيا ومساند عربيا ودوليا، موضحًا أن اجتماع الدوحة يحقق آمال دولتي المصب ويؤكد أهمية التكاتف والتلاحم من أحل الوصول إلى حقوق مشروعة للدولتين، خاصة أن إثيوبيا فاتها أكثر من فرصة تاريخية لإثبات حسن النوايا وخسرت فرصة تاريخية أن تكون طرفا ثالثُا للوصول إلى اتفاق قانوني يرضي الدول الثلاث ولذلك فهي الآن في مأزق حقيقي لن تستطيع الخروج منه.

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