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28 مليار دولار إجمالـى صادرات مصر في التجارة البينية مع التجمعات الدولية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 التقرير السنوي للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2020.

أوضح التقرير أن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي تتضمن مصر وهى: تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية.

وتضمن التقرير ما يلي -إجمالـى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغت 28.0 مليــار دولار عام 2020 مقابـل 30.0 مليار دولار عـام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 6.4٪.

جاءت صادرات مصـر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيـث بلغـت قيمتهـا 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1 مليار دولار عــام 2019 بنسبــة إنخفاض قدره 3.5 ٪، يليهـا تجمع الأسكـوا حيث بلـغ إجمالـى قيمــة الصـادرات 8.0 مليــار دولار عام 2020 مقابـــل 8.4 مليـار دولار عــام 2019 بنسبـة إنخفاض قدره 4.1٪ .

-كما جاءت فى المرتبـة الأخيـرة مجموعــة الكوميسا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2.0 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 8.2 ٪.كما

وبلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 13.3 ٪.

وجـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 9.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلــغ إجمالــى قيمـة الواردات 8.3 مليــار دولار عـام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 10.7٪ .

كما جاءت فى المرتبـة الأخيرة تجمـع الساحل والصحراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 15.3 ٪.

بينما ذكر التقرير أن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر وهي: تجمع الإتحاد الأوروبي، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الاسيان، تجمع الميركوسور.

وكانت إجمالى صادرات مصر إلى تلك التجمعات بلغت10.5 مليار دولار عام 2020 مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 20.7٪.وفى نفس السياق.

وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 9.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 23.9٪، يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 2.3 مليـار دولار عـام 2020 مقابــل 3.0 مليـــار دولار عــام 2019 بنسبـة إنخفـاض قــدره 21.6٪ .

وجاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 150.2 مليون دولارعــام 2020 مقابـل 37.6 مليون دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 299.5٪.

كما بلـغ إجمالــى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 33.1 مليار دولار عام 2020 مقابـــل 35.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 6.7٪.

وجاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 19.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 20.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8.0%، يليها النافتا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 5.4 مليـار دولار عام 2020 مقابل 5.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 2.2٪ .

كما جاءت في المرتبة الأخيرة تجمع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـي قيمة الواردات 1.3 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.8 ٪.

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