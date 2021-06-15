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"أرض الحرية" يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ 22

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينطلق غدا الاربعاء مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ 22  والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي ويرأس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا  وذلك بحضور الفنانة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية وعدد من قيادات وزارة الثقافة وصناع السينما التسجيلية القصيرة.

يبدأ الحفل الذي يقام علي شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبري بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد في الهواء  الطلق  تطبيقا للاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد ،وذلك  باستقبال  ضيوف المهرجان علي الرد كابت ، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح  والذي تقدمه المذيعة انجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية"أرض الحرية"غناء عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع ايمن التركي وكيروجراف مصطفي حجاح ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة 
يلي ذلك عرض برومو المهرجان،ثم يلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

يلي ذلك عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصيرالمخرجة الاماراتية"نجوم الغانم والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش والمخرجة المصرية هالة خليل والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو"توماس ويلز"والسيناريست المصرى تامر حبيب والمخرج المغربى عبدالاله الجوهرى والروسية ايلينا كورسيفا المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى" الناقدة المصرية مروة ابو عيش والناقدة السورية لما طيارة والناقد الايطالى ماسيموليتشي".في حين تضم مسابقة افلام الطلبة وتضم المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد السلام ومن لبنان نجا الاشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

ثم تبدأ مراسم التكريم حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان بتكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة "فايزة حسين " والتي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة اسابيع ، يليها تكريم الناقد الكبير "كمال رمزي" وثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها نجلتها أميرة مختار يلي ذلك عرض fire show مع بدء الاستراحة.

 ثم يتم عرض فيلم الافتتاح  السويسري "فرح" إخراج جوليا بانتروهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة" حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

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