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توفير 150 دراسة جدوى لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:37 م
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
الفجر الاقتصادي
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  أن الجهاز قام بناء على الدراسات الميدانية التى أعدها عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية التي تشملها مبادرة حياة كريمة بإعداد 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات كمرحلة أولى وذلك في إطار استكمال الأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين الظروف المعيشية.

وأضافت الوزارة  أن خبراء الجهاز يقومون باستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع اتهم القائمة مما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

وأكدت جامع أن هذه الدراسات تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وتم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" واحتياجات المواطنين فيها لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.

ودعت جامع الشباب والمواطنين أبناء هذه المحافظات للتوجه لأفرع الجهاز بمختلف المحافظات للاطلاع على هذه الدراسات والاستفادة منها والتعرف على وسائل التمويل المختلفة المتاحة من خلال الجهاز والدورات التدريبية التي تساعدهم على البدء في مشروعاتهم الجديدة.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على أماكن أفرع الجهاز في هذه المحافظات عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16733.

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات وهى أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

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