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عامل يتهم طالب باستدراح نجله وهتك عرضه في الدقهلية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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حرر عامل بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر، محضرا يتهم طالبا باستدراج نجله، والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محمد م. م. 32 سنة - عامل، ومقيم قرية ميت تمامة دائرة مركز منية النصر، يتهم طالبا يدعى محمد م. ع. 15 سنة، ومقيم بذات القرية، باستدراج نجله محمود 8 سنوات، إلى شارع جانبي والتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5423 لسنة 2021 جنح مركز شرطة منية النصر، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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