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موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، نظيره منتخب سويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في كأس أمم أوروبا

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي إيطاليا وسويسرا، في الجولة الثانية من بطولة يورو 2020، غدًا الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب سويسرا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب إيطاليا حقق الفوز في الجولة الأولى أمام تركيا بثلاثية نظيفة، بينما تعادل منتخب سويسرا أمام ويلز بهدف لمثله.

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موعد مباراة إيطاليا وسويسرا موعد مباراة إيطاليا مباراة إيطاليا وسويسرا (يورو 2020)

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