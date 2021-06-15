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تفاصيل القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الأثار في الدقهلية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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ألقى ضباط مباحث الدقهلية، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل المنزل سكنهما، بمدينة المنصورة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محمد أ. ا. 22 سنة - بدون عمل، مقيم بشارع المدينة المنورة بمدينة المنصورة، بقيام كلا من عبدالرحمن ع. ع. 37 سنة - بدون عمل، وشقيقه محمد 31 سنة - مساعد صيدلي، ومقيمين بذات العنوان، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل سكنهما.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وبدخول شقة بالطابق الأرضي تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار تقريبا بالصالة.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9066 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

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