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انتشال جثة مجهول من ترعة في الدقهلية
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:32 م
محمد كشك
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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة مجهولة لشخص في العقد الثالث من العمر، طافيه بمياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة البوهية المارة ببندر السنبلاوين.
وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أنه لشخص ذكر في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
كما عثر بحوزته على سلسلة مفاتيح، ومبلغ مالي جنيهان عملة معدنية، ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي أو رجال الإدارة، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها، واتخاذ إجراءات النشر.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20215389 إداري مركز السنبلاوين، وأخطرت النيابة العامة والتي ناظرت الجثمان، وقررت نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة البوهية المارة ببندر السنبلاوين.
وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أنه لشخص ذكر في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
كما عثر بحوزته على سلسلة مفاتيح، ومبلغ مالي جنيهان عملة معدنية، ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي أو رجال الإدارة، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها، واتخاذ إجراءات النشر.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20215389 إداري مركز السنبلاوين، وأخطرت النيابة العامة والتي ناظرت الجثمان، وقررت نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.
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