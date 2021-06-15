Advertisements

انتشال جثة مجهول من ترعة في الدقهلية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة مجهولة لشخص في العقد الثالث من العمر، طافيه بمياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة البوهية المارة ببندر السنبلاوين.


وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أنه لشخص ذكر في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

كما عثر بحوزته على سلسلة مفاتيح، ومبلغ مالي جنيهان عملة معدنية، ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي أو رجال الإدارة، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها، واتخاذ إجراءات النشر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20215389 إداري مركز السنبلاوين، وأخطرت النيابة العامة والتي ناظرت الجثمان، وقررت نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من استعادة الساحر

منذ أقل من ساعتين

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالأسماء.. تحديد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:37 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة