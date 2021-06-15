انتشال جثة مجهول من ترعة في الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة مجهولة لشخص في العقد الثالث من العمر، طافيه بمياه ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوجود جثة طافية بمياه ترعة البوهية المارة ببندر السنبلاوين.





وانتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرته تبين أنه لشخص ذكر في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.



كما عثر بحوزته على سلسلة مفاتيح، ومبلغ مالي جنيهان عملة معدنية، ولم يتعرف عليه أحدا من الأهالي أو رجال الإدارة، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها، واتخاذ إجراءات النشر.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20215389 إداري مركز السنبلاوين، وأخطرت النيابة العامة والتي ناظرت الجثمان، وقررت نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام.