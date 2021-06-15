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صالح جمعة يزين قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ضياء السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه ، استعدادا لمواجهة المصري بالدوري. 

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المصري  في التاسعة مساء الأربعاء ، على ملعب استاد اسكندرية، بالجولة السادسة و العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة  23  لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر  - حمزة معوض - علي الجبري 

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار.

خط الوسط:  ضياء قنديل- عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد مسعد - عاشور الأدهم- محمود نبيل 

خط الهجوم: ميدو جابر -  شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

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صالح جمعة يزين قائمة سيراميكا كليوباترا صالح جمعة سيراميكا كليوباترا

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