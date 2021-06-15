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وصفات طبيعية لعلاج جفاف البشرة.. جربيها

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" سيدتي وصفات منزلية تمنح البشرة الجافة النعومة واللمعان، يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة من مطبخك في فترة الحجر المنزلي:

وصفة الصبار والخيار

امزجي الصبار مع الخيار وقطرات من عصير الليمون، وضعيها على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وتكرار الوصفة يعطيك نتائج إيجابية.

وصفة الصبار والعسل والموز

اخلطي الصبار والعسل والموز، ودلكي بشرتك جيدا لعدة دقائق، واغسلي وجهك بالماء الفاتر، كما يمكنك تكرار الوصفة يوميا لتحصلين على افضل النتائج.

وصفة الصبار وزيت اللوز مع ماء الورد

اخلطي جل الصبار وزيت اللوز وماء الورد جيدا في وعاء مناسب، وهذه الوصفه مفيدة جدا حيث يعمل ماء الورد على ترطيب البشرة، وزيت اللوز على ترطيبها ولمعانها.

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