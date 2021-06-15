صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

بدأ مسئولو نادى الزمالك في التحرك لحسم صفقة مدوية، في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الوسط، بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء.





وقام الزمالك بعرض مليون و200 ألف دولار على المحترف المغربى إدريس فتوحى، لاعب أهلى جدة السعودى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام جهاز الكرة فى الزمالك بجس نبض اللاعب وعرض عليه الانضمام للقلعة البيضاء مقابل الحصول على مليون و200 ألف دولار فى الموسم الواحد كحد أقصى.

ويعتبر المحترف المغربى من ضمن الأسماء المطروحة بقوة داخل جهاز الكرة فى الزمالك، للتعاقد معها فى صفقة انتقال حر.



