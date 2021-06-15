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عاجل.. مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بدمياط

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه خلال تبادل إطلاق النیران مع القوات ما نتج عنه إصابة فرد شرطة بطلق نارى في دمياط.

جاء ذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة برصد البؤر الإجرامیة وضبط العناصر شدیدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة الناریة بدون ترخیص والھاربین من تنفیذ الأحكام الجنائیةمعلومات جنائیة، ومحكوم علیھ بإجمالى مدد حبس 62سنة، ومقیم بدائرة مركز شرطة المنزلة.

فقد وردت معلومات وتحریات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم بمكان إختباء (أحد العناصر الإجرامیة، بالدقھلیة ) – وذلك بمكان إختبائھ بمنزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمیاط.

عقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھ بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركھ إدارتى البحثالجنائى بمدیریتى أمن (دمیاط - الدقھلیة) مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعیرة ناریة تجاه القوات على الفور بادلتھ القوات بالمثل مما نتج عنه إصابة أمین شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة دمیاط، بعیار نارى وتم نقلھ للمستشفى، كمانتج عن ذلك مصرع العنصر الإجرامى إثر إصابتھ بعدة أعیرة ناریة متفرقة بالجسم، وعثر بجواره على ( بندقیة آلیة - طبنجة - 16 طلقة مختلفة الأعیرة ) وعثر بجوار المنزل على سیارة ملاكى والتى یقوم بإستخدامھا فـى تنقلاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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