هل يستطيع العرب التأثير على إثيوبيا في ملف سد النهضة؟.. وزير الري الأسبق يجيب

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق إن خطوة مطالبة الجامعة العربية مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة بخصوص قضية سد النهضة مهمة جدا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرحلة مجلس الأمن ضرورية ولكنها ليست سبيل الحل.



وأكد أن دعم الدول العربية إيجابي، مؤكدا أن إثيوبيا تتحدث بعنصرية شديدة لمحاولة تقليل أهمية الإجماع العربي.



وتوقع استجابة سريعة وبعض المشاكسات بعد اجتماع وزراء الخارجية اليوم، مؤكدا أن بعض الدول العربية صاحبة الثقل التمويلي والمالي تستطيع الضغط على القرار الإثيوبي.

