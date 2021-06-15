تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول.





وذكرت هيئة الميناء - فى بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن وتوجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين وهناك سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة على الرصيف ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.





وأشارت إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.



