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رئيس الإنجيلية: المبادرات الرئاسية ساهمت في تغيير واقع بعض الفئات للأفضل

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الهيئة تشارك في كل المبادرات الرئاسية التي يعتبرها هامة وفعالة، مشيرا الي ان مساهمات الهيئة متواجدة في جميع ربوع مصر.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية تلعب دورا هاما في تغيير واقع بعض الفئات التي عانت كثيرا سواء من العشوائيات او غيرها، وتتشرف الهيئة القبطية الإنجيلية إنها متواجدة بفاعلية في تلك المبادرات.

وأوضح رئيس الإنجيلية في افتتاح مؤتمر المجتمع المدني وبناء الوعي: تحديات اللحظة الراهنة، أن المجتمع المدني يلعب دورا قويا بالمجتمع، ويستمد قوته من قوة الدولة، مشيرا الي اننا بحاجه لمجتمع مدني فاعل، يؤمن بقضية التفويض، وحرية التعبير، والديمقراطية، ليخلق جيل قادر على القيادة والتغيير.

وأكد زكي ان المجتمع المدني القوى هو الذي يؤمن بالعمل الجماعي، ويدرك قيمة الوقت، بجانب ايمانه بالوسطيه والاعتدال.

وأشار زكي الي أن المجتمع المدني من الضروري ان يساهم كأحد القوى الفاعلة في بناء الوعي بالمجتمع المصري، بناء فكرة التعددية القائمة على قبول الاختلاف، مع تشجيع المؤسسات الدينية بالتفسير المعتدل للنصوص.

وناشد زكي المجتمع المدني ان يقوم بدورا جديدا في بناء الوعي، وتبني قضايا جديدة تسهم في بناء المجتمع.
"حوار" الإنجيلية يناقش دور المجتمع المدني في بناء الوعي المصري. 

وافتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،

ويشارك بالحديث كل من الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والأستاذة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ رامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، والأستاذ محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، والأستاذ عماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، والأستاذ هاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الأسكندرية، والأستاذة خيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والأستاذة الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والأستاذ حسام فاروق، الكاتب الصحفي والأعلامي، والأستاذة سميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.

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