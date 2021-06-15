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"التصديري للصناعات الغذائية" يطلق مبادرة لدعم الواردات الأوغندية لمصر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأوغندية مبادرة لدعم الشركات الأوغندية في تصدير منتجاتها من مدخلات الإنتاج التي لا يوجد بديل محلي مصري لها مثل (زبدة وحبوب الشيا - الشاي - القهوة - الافوكادوا - الاناناس) حيث تستخدم تلك المنتجات كمدخلات أولية للصناعات الغذائية وصناعة منتجات التجميل في مصر بهدف تنمية التجارة البينية بين البلدين وهو الأمر الذي لاقي قبول واستحسان مجتمع الأعمال الأوغندي.

وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى أنه قام بإيفاد بعثة تجارية من 14شركة من الشركات أعضاء المجلس إلى أوغندا خلال الفترة من 31 مايو - 3 يونيو الحالي بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والمكتب التجاري المصري في أوغندا وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الأوغندية وذلك إطار جهوده لتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية ومن بينها الأسواق الافريقية نظرا لأهميتها السياسية والاقتصادية.

وأضاف تمثل الصادرات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية نسبة 11% من إجمالي الصادرات بقيمة 386 مليون دولار من إجمالي صادرات القطاع.

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت زيارة هيئة الاستثمار الأوغندية لاستعراض فرص الاستثمار في أوغندا والاجابة على استفسارات الشركات المصرية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية واشتراطات التصدير إلى أوغندا كما تم زيارة أسواق التجزئة والسوبر ماركت بمختلف أحجمها للتعرف على أذواق المستهلكين ودراسة السوق من حيث الأسعار والمنتجات المنافسة وزيارة أسواق الجملة للمنتجات الغذائية في السوق المركزي بالعاصمة كامبالا حيث تمثل تجارة الجملة حوالى 85% من حجم تجارة المنتجات الغذائية في اوغندا من خلال هذا السوق وهو المصدر الرئيسي لتغذية جنوب السودان وشرق الكونغو وروندا وعدد من الدول المحيطة بالمنتجات الغذائية بجانب أوغندا.

وأضاف المجلس أنه يسعى لإطلاع الشركات المصرية على قنوات التوزيع والتعرف عن قرب على حجم الاستهلاك وتفضيلات المستهلكين على ارض الواقع بالإضافة إلى زيارة الشركات المصرية التي لديها تواجد فعلي في هذا السوق من خلال مقرات ادارية وتجهيزات لوجستية للتخزين والتوزيع والتخليص الجمركي.

ونوه بأن الوفد زار المقر الإداري البنك القاهرة في العاصمة كامبالا لبحث الحلول المالية لتحويل حصيلة الصادرات وتأمين الصادرات بهدف مساندة المصدرين المصريين كما تم بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في أوغندا عقد اجتماعات ثنائية بحضور 100 مستورد أوغندي.

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الواردات الأوغندية الشركات الاوغندية التصديري للحاصلات الزراعية

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