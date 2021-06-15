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مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وافق نجم الأهلي السابق وسيراميكا كيلوباترا على الانتقال إلى الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، التوقيع مع صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، بالموسم الجديد، خاصةً أنه أشرف على تدريبه عندما كان مدربًا للشياطين الحمر.

وأفادت بعض التقارير الاعلامية، أن اللاعب لا يمانع فكرة التواجد داخل ميت عقبة بالفترة المقبلة، في ظل رغبته بالعودة للمنتخب الوطني.

وكان الأهلي أطاح بخدمات صالح جمعة بشكل نهائي في يناير الماضي، ووقع عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

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