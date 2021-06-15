مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

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مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:00 م
محمد الصو
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وافق نجم الأهلي السابق وسيراميكا كيلوباترا على الانتقال إلى الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، التوقيع مع صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، بالموسم الجديد، خاصةً أنه أشرف على تدريبه عندما كان مدربًا للشياطين الحمر.
وأفادت بعض التقارير الاعلامية، أن اللاعب لا يمانع فكرة التواجد داخل ميت عقبة بالفترة المقبلة، في ظل رغبته بالعودة للمنتخب الوطني.
وكان الأهلي أطاح بخدمات صالح جمعة بشكل نهائي في يناير الماضي، ووقع عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاث مواسم مقبلة.
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