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بدء مسيرة اليمينيين اليهود في القدس

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن مسيرة الأعلام لليمينيين اليهود بدأت في باب العامود، وبالتزامن انطلقت مسيرة في بيت لحم رفضا لها، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يقمع المسيرة بوابل من قنابل الغاز.

 

وفي السياق، اندلعت مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين عند مستوطنة بيت ايل.

 

هذا وأعلن الهلال الأحمر في القدس عن سقوط 5 إصابات خلال مواجهات  في محيط البلدة القديمة في القدس، موضحا عن سقوط 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإصابة اعتداء بالضرب وإصابة قنبلة صوت.

 

وقال إنه تم نقل إصابتين للمستشفى أحدها لمستشفى المقاصد وأخرى للمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر.

 

وقد اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان قرب السياج الفاصل جنوب شرق قطاع غزة قبل قليل.

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مسيره اليمنيين اليهود القدس

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