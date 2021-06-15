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داعية: من مكارم الأخلاق المزاح الذي يدخل السرور على المسلم

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الضحك والمزاح أمر مشروع كما دلت على ذلك النصوص القولية، والمواقف الفعلية للرسول ـ صلي الله عليه وسلم -، وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلى شيء من الترويح يخفف عنها أعباء الحياة وقسوتها، وهمومها وأعبائها، ولا حرج فيه ما دام منضبطا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المزاح مطلوب ومرغوب، لأن النفس بطبعها يعتريها السآمة والملل، فلا بد من فترات راحة، وليس أدل على مشروعية الضحك والمزاح والحاجة إليه، مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يداعب أهله، ويمازح أصحابه، ويضحك لضحكهم.

وتابع: "من مكارم الأخلاق المزاح الذي يعمل على إدخال الفرح والسرور على المسلم، ومن ثم فقد كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا ومداعبة، وتفاعلا مع أهله وأصحابه، وإدخالا للسرور عليهم، وكان مشتملًا على كل المعاني الجميلة، والمقاصد النبيلة، فصار من شمائله الحسنة.

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